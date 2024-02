LIVE – Nuoto artistico | Mondiali Doha 2024 | finale routine acrobatica in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 10.22 Acerenza e Verani non sono riusciti nell’intento di salire sul ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglie RE DEI Mondiali DI Nuoto 10.07 Olivier va all’attacco di Acerenza . Il secondo francese affianca ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 9.58 Ecco le dodici qualificate alla finale di martedì. 1 AUT Vasiliki ... (oasport)

LIVE Nuoto artistico - Mondiali 2024 in DIRETTA : Pedotti quinta al momento nei preliminari del singolo libero femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 9.50 Simoneau non è da meno di Platanioti e si accoda alla greca per ... (oasport)