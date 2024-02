LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | inizia la finale dell’Acrobatic Routine!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI12:02 SI COMINCIA! 11:59 La prima formazione a scendere in acqua sarà il Cile, dodicesimo punteggio nei preliminari. 11:56 E’ tutto pronto per l’inizio della! 11:53 Sulla carta la sfida per l’oro dovrebbe essere un affare a due tra Cina e Ucraina, mentre la lotta per il bronzo dovrebbe essere aperta a più squadre. 11:50 Lottare per le medaglie non sarà semplice, bisognerà cambiare passo rispetto a quanto visto in eliminatoria, provando a colmare il gap rispetto all favorite. 11:47 Per l’Italia scenderanno in acqua Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Giorgio Minisini, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino. 11:44 Saranno 12 le squadre a giocarsi le medaglie, questo l’ordine di ...