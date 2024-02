LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | inizia il preliminare del singolo libero femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) 7.41 Tuuli balza in testa con un totale di 127.6854 punti. Ora è il momento dell'indonesiana Hinda Tri Julyandra (difficoltà 17.5500). 7.36 Punteggio di 119.2521 per Shao. Adesso spazio alla finnica Tuuli (difficoltà 23.8500). 7.32la gara con l'ingresso in acqua di Anlan Shao. 7.29 Si prepara la prima atleta in gara, la rappresentate di Macao Anlan Shao. 7.25 Ecco la lista di partenza deldel programmadel. 1 MAC Anlan SHAO 2 FIN Sini TUULI 3 INA Hilda Tri JULYANDRA 4 ESA Cesia CASTANEDA 5 COL Monica ARANGO ESTRADA 6 JOR Yasmina RUSHAIDAT 7 NED Marloes STEENBEEK 8 BRA Jullia CATHARINO 9 CHN Huiyan XU 10 NZL ...