LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | in corso la finale del duo misto tecnico con Minisini-Pedotti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI18:19 Sudamericani che si presentano in acqua con la coppia composta da Bernardo Santos ed Anna Giulia Veloso. 18:17 Buona la prova del duoserbo, che non incorre in penalità e vola a condurre con lo score di 186.0100. Gara che prosegue con l’esibizione del Brasile. 18:15 In acqua per la Serbia Jelena Kontic ed Ivan Martinovic, per loro coefficiente di difficoltà di 24.8000. 18:13 Passano a condurre Adisairirbutur e Tomchay, che ottengono 183.6733 punti superando di slancio la Bulgaria. Terza coppia in gara quella serba. 18:11 Termina una buona routine per i thailandesi, che ora attendono il responso dei giudici. 18:09 Kantinan Adisaisirbitur e Voranan Tomchay in acqua per la nazione asiatica. 18:06 155.3423 per i ...