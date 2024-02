LIVE Nuoto artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | a breve la finale del duo misto tecnico con Minisini-Pedotti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIINIZIA UFFICIALMENTE LADEL DUO17:59 Tutto pronto nello splendido impianto di Doha. Primi a tuffarsi in acqua i bulgari Hristina Marinova Cherkezova e Dimitar Orlinov Isaev. 17:56 Pochi minuti al via delladel duo. Sale l’adrenalina a Doha, con il pubblico che attende la presentazione delle 12 coppie finaliste. 17:51 Azzurri tra i migliori in fase di qualifica, ma i più brillanti sono risultati i cinesi. Importanti anche le prestazioni di Spagna e Kazakistan. 17:47 Italia che si affida alla coppia composta da Giorgioe Susanna. Quest’ultima sta ...