LIVE Juventus-Inter | Serie A calcio 2024 in DIRETTA | il derby d’Italia può decidere lo scudetto

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, sfidatra Allegri e Simone Inzaghi Prima contro seconda al Meazza, il. I nerazzurri ospitano i bianconeri nel match più importante di questa stagione, che potrebbe portare al sorpasso (momentaneo) dellao all’allungo forse definitivo in testa della rosa di Simone Inzaghi. I bianconeri hanno portato in rosa due nuovi calciatori nel mercato di gennaio e mantenuto la squadra della prima parte di stagione, potendo così contare su giocatori recuperati e calciatori mai ...

Vigilia di Inter-Juve, vigilia diversa da tutte le altre. Così Max Allegri presenta la sfida scudetto (non per lui...) di domenica sera... (calciomercato)

Vigilia di Inter-Juve, vigilia diversa da tutte le altre. Così Max Allegri presenta la sfida scudetto (non per lui...) di domenica sera... (calciomercato)

Alessandro Altobelli, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Notizie.com" sul match tra Inter e Juventus: "Bisogna dire che finalmente è tornato il vero derby d’Italia. Le due squadre so ...· Partita: Inter-Juventus · Data: Domenica 4 Febbraio 2024 · Dove: Stadio Giuseppe Meazza (Milano) · Orario: 20.45 · Canale TV: DAZN (canale 214 del satellite), · Streaming: DAZN · Competizione: 23ª ...Inzaghi e Allegri si sono impegnati con puntiglio per essere banali con le parole (neanche un slancio di retorica, solamente il piattume della scontatezza) così da tenere da parte la creatività per il ...