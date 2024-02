LIVE Italia-Gran Bretagna 19-8 | Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.20 Goooooooooooool, Cergol, penalty perfetto,19-8. 7.18 Gooooooooooooool, Bettini, palo rete per l’azzurra,18-8. 7.35 Gol di Falvey che prova una disperata rimonta,17-8. 7.55 Inizia l’di partita, pallone per la. 0.00 Finisce il terzo tempo,17.7. 0.07 Goooooooooooooooool, Bianconi allo scadere del terzo tempo,17-7. 0.30 Goooooooooooooooool, Cocchiere, ...

Sanremo 2024 è anche LIS, infatti su RaiPlay le serate del Festival saranno interpretate dai performer in Lingua dei Segni italiana ...Sicuramente c’è poco da dire nel girone C, cominciamo allora proprio dal Sud Italia per osservare che in questo gruppo i risultati Serie C ci offriranno una domenica con una sola partita, che sarà ...04 feb 2024 - Dal corposo archivio il concerto di Akron del 1996 del “The Ghost of Tom Joad” tour in solitaria ...