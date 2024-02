LIVE Italia-Gran Bretagna 1-1 | Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | inizia il primo quarto!

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.33 Pareggia lacon Rogers che riesce a divincolarsi davanti al portiere,1-1. 7.37 Goooooooooooooool, Bianconi, colpisce subito il Setterosa,1-0. 7.55?ilquarto, pallone per l’. 14.25 Inni nazionali in corso. 14.20 Entrano in piscina le atlete. 14.15 Atlete inglesi: 1 Jackson, 2 Clapperton, 3 Pters, 4 Turner, 5 Falvey, 6 Brown, 7 Cutler, 8 Tafazolli, 9 Rogers, 10 Maloney, 11 Van Wingerden, 12 Hawkins, 13 Robinson. 14.10 Rosa: 1 Condorelli, 2 Tabani, 3 Galardi, 4 Avegno, 5 Giustini, 6 Bettini, 8 Bianconi, 10 Marletta, 11 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Nuoto 10.22 Acerenza e Verani non sono riusciti nell’intento di salire sul ... (oasport)

Roma, 4 febbraio 2024 – Il clou sarà il derby d'Italia che si giocherà stasera, ma la domenica della serie A sarà comunque animata da sfide importante. Archiviati gli anticipi del sabato e soprattutto ...SECONDO TEMPO 41' Nella Salernitana dentro Vignato per Kastanos. 40' Chiffi richiama Zapata per un'azione precedente. 38' Partita offensiva del Toro decisamenbte ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria ...