LIVE Inter-Juventus 1-0 | Serie A calcio 2024 in DIRETTA | palo esterno di Calhanoglu!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Conclusione di Gatti che sfiora il. 66? Fuori Kostic e Yildiz, dentro Chiesa e Weah nella. 64? Destro di Calhanoglu a giro, alto sopra la traversa. 62? Acrobazia di Vlahovic che finisce fuori. 60? Kostic con il sinistro non trova la porta. 58?di Calhanoglu con l’. 56? Dimarco con il sinistro manda largo il pallone. 54? Conclusione di Danilo dalla distanza che finisce alta. 52? Punizione di Kostic che si spegne larga. 50? Giallo per Mkhitaryan, fallo su Rabiot. 48?che prova a non farsi schiacciare. 46? Inizia il secondo tempo! 21.35meritatamente in vantaggio per la quantità di pressione creata, anche se di tiri in portano non se ne contano ...