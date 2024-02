LIVE Inter-Juventus 1-0 | Serie A calcio 2024 in DIRETTA | miracolo di Szczesny!

Leggi tutta la notizia su oasport

76? Fuori Thuram, dentro Arnautovic nell'. 74? Dentro Dumfries e Carlos Augusto, fuori Darmian e Dimarco nell'. 72? Chiesa per Vlahovic che con il destro colpisce male il pallone. 70? SZCZESNYsu Barella che con un tiro al volo non trova la rete. 68? Conclusione di Gatti che sfiora il palo. 66? Fuori Kostic e Yildiz, dentro Chiesa e Weah nella. 64? Destro di Calhanoglu a giro, alto sopra la traversa. 62? Acrobazia di Vlahovic che finisce fuori. 60? Kostic con il sinistro non trova la porta. 58? PALO esterno di Calhanoglu con l'esterno. 56? Dimarco con il sinistro manda largo il pallone. 54? Conclusione di Danilo dalla distanza che finisce alta. 52? Punizione di Kostic che si spegne larga. 50? Giallo per Mkhitaryan, ...