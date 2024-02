LIVE Inter-Juventus 1-0 | autogol di Gatti propiziato da Thuram | palo di Calhanoglu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Dimarco con il sinistro manda largo il pallone. 54? Conclusione di Danilo dalla distanza che finisce ... (oasport)

Inter Juve , match valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta ... (calcionews24)

Inter-Juventus è l’incontro valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2023-24: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di ... (inter-news)

LIVE Inter-Juventus 1-0 - Serie A calcio 2024 in DIRETTA : inizia il secondo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? inizia il secondo tempo! 21.35 Inter meritatamente in vantaggio per la quantità di pressione creata, ... (oasport)