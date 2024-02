LIVE Inter-Juventus 0-0, Serie A calcio 2024 in DIRETTA: esterno della rete per Dimarco! (Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Miracolo di Bremer che evita una rete già fatta di Thuram. 23? Fallo di Barella su Rabiot, nessun giallo. 21? Bastoni di testa non impensierisce Szczesny. 19? Ammonito Dusan Vlahovic per proteste. 17? Dimarco al volo con il sinistro manda sull’esterno della rete. 15? Brutta Juventus in questi primi quindici minuti, solo lanci lunghi. 13? Juventus che prova ad organizzare una azione offensiva. 11? Acerbi tenta il tiro, sbatte sulla difesa bianconera. 9? Inter in controllo della partita. 7? Mkhitaryan dalla distanza trova una deviazione. 5? Lungo possesso palla dell’Inter. 3? Gatti anticipa Lautaro Martinez su cross di Thuram. 1? Inizia la partita! 20.40 ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Miracolo di Bremer che evita unagià fatta di Thuram. 23? Fallo di Barella su Rabiot, nessun giallo. 21? Bastoni di testa non impensierisce Szczesny. 19? Ammonito Dusan Vlahovic per proteste. 17? Dimarco al volo con il sinistro manda sull’. 15? Bruttain questi primi quindici minuti, solo lanci lunghi. 13?che prova ad organizzare una azione offensiva. 11? Acerbi tenta il tiro, sbatte sulla difesa bianconera. 9?in controllopartita. 7? Mkhitaryan dalla distanza trova una deviazione. 5? Lungo possesso palla dell’. 3? Gatti anticipa Lautaro Martinez su cross di Thuram. 1? Inizia la partita! 20.40 ...

