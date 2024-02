LIVE Conegliano-Milano 1-0 | A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | 14-7 | lombarde in grossa difficoltà nel secondo parziale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-11 Egonu passa in mezzo al muro, salgono le percentuali di Paola. 17-10 Primo tempo di Fahr. 16-10 Colpo imprendibile di Egonu. 16-9 Diagonale vincente con l’aiuto del nastro per Haak. 15-9 Mani-out di Cazaute, break per. 15-8 Si insacca l’attacco di Egonu. 15-7 Scappa anche la sette di Folie. 14-7 Errore in attacco di Egonu. 13-7 Fallo di palleggio di Brenda Castillo. 12-7 Out il servizio di Robinson-Cook. 12-6 Robinson-Cook sfrutta un varco in mezzo al muro. 11-6 Ace di Heyrman, break per. 11-5 Egonu adesso indemoniata, parallela imprendibile. 11-4 In rete il servizio di Cazaute. 10-4 Gamma di Egonu, che tira una sassata. 10-3 Pipe di Plummer, Wolosz sta variando molto il gioco. 9-3 Primo tempo e primo punto di Heyrman. 9-2 Mani-out di Haak, percentuali folli ...