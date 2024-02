LIVE Conegliano-Milano 0-0 | A1 volley femminile 2024 in DIRETTA | si comincia | spettacolo al PalaVerde!

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Egonu si presenta con un mani-out da posto due. 1-1 Ancora difese da una parte e dall’altra, questa volta lo scambio lo chiude Haak. 0-1 Si parte subito con uno scambio combattuto, chiuso da Sylla in diagonale. 17:30risponde con: Wolosz, Haak, Plummer, Robinson-Cook, Fahr, Lubian e De Gennaro. 17:28 Questo il sestetto di: Egonu, Bajema, Orro, Folie, Heyrman, Sylla e Brenda Castillo. 17:26 Il pubblico al PalaVerde è quello delle grandi occasioni, atmosfera da brividi con più di 5000 spettatori. 17:25 Si è appena conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti. 17:22 Questo match potrebbe essere già decisivo per la vittoria finale della Regular Season, con un successo da 3 punti le Pantere metterebbero una seria ...

Diretta Conegliano Milano streaming video tv, oggi domenica 4 febbraio 2024: orario e risultato live della partita per la Serie A1 di volley femminile.Tutto pronto al PalaVerde di Villorba per il big match tra Imoco Conegliano e Vero Volley Milano, valevole per il 19° turno della regular season della Serie A1 di volley femminile 2023-2024.