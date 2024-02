LIVE Ciclocross | Mondiali 2024 in DIRETTA | tutti a caccia di van der Poel In corso il primo giro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:43 Vandeputte sceglie di far scappar via van der, e scivola in terza posizione dietro all’altro olandese Niewenhuis. Dopo mezzodistacchi già importanti inflitti dall’asso del team Alpecin. 14:40 Problemi per Kuhn. Lo svizzero si ferma ed armeggia nei pressi della catena perdendo numerose posizioni. Partenza difficoltosa anche per l’olandese van der Haar, soltanto quindicesimo. 14:39 Il solo belga Niels Vandeputte, compagno di squadra in Alpecin del fenomeno orange, prova a tenere il ritmo del favorito di quest’oggi. 14:37 Pronti, via e van derapre subito il gas. L’olandese cerca immediatamente di involarsi in una fuga solitaria. INIZIA LA GARA 14:34 Atleti che si dispongono dietro la linea di partenza. Tutto pronto per la prova elitè ...