LIVE Atalanta-Lazio 2-0 | Miranchuk si divora la chance del terzo gol | entrano Scamacca e Immobile

Atalanta e Lazio si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo in un match valido per la 23ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle... (calciomercato)

Sfida per le zone alte della classifica con Inter e Juventus che si sfidano per continuare la loro corsa allo Scudetto. Un solo punto separa le due squadre, ma i nerazzurri hanno una partita ...Atalanta-Lazio infiamma il pomeriggio di oggi con la sfida che vale per l'accesso in Champions. Entrambi i club, infatti, vogliono puntare al quarto posto e devono cotninuare a vincere in ...Al Gewiss Stadium sfida Champions tra l'Atalanta e la Lazio. Pasalic ci prova in avvio e poi trova il vantaggio al quarto d'ora. Ospiti pericolosi con la punizione di Luis Alberto, ma De Ketelaere rad ...