L’Italia pensi alle Ilaria Salis di casa sua

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il garantismo dimostrato dalnei confronti diè pressoché stucchevole. E ribadisco il profondo sdegno nel vedere una persona incatenata come un animale. Giornalisti e politicanti dell’ultima ora, che berciano, per i soprusi perpetrati ai danni di una donna. Ma soprattutto dimenticano i politicanti – quelli molto più interessati al numero di like o ai cuoricini su Instagram che alla salute di– che nemmeno in Italia la giustizia sguazza in chiare lievi e dolci acque. Suvvia. Lontana è dal quel garantismo su cui dovrebbe ergersi uno stato di diritto. Nel 2022, pensate, in Italia, ci sono stati 547 casi di ingiuste detenzioni ed errori giudiziari, con una spesa per indennizzi e risarcimenti che supera i 37 milioni. Di che parliamo. Zuncheddu poi, ce lo siamo dimenticati? ...