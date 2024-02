L’Irlanda e i tre imperi Il racconto dell’amb Serpi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 4 febbraio 2024) Apparentemente la nostra verde Irlanda, al Nord dell’Europa, è geograficamente e politicamente “periferica”. Ma lo è veramente e lo è stata nel passato?di oggi è il confine nordatlantico dell’Unione europea e la Brexit ne ha fatto un “unicum” sotto vari aspetti. Vediamo quali sono i principali. In primo luogo, dal punto di vista linguistico, quasi 450 milioni di europei devono utilizzare la seconda lingua ufficiale di questo piccolo Paese di 5 milioni di abitanti, a Nord-Ovest della Gran Bretagna, ancora “titolare” di questa lingua a vocazione universale. Sul piano economico-finanziario, i grandi movimenti di capitali in provenienza dagli Stati Uniti e dal Regno Unito dopo la “Brexit” vengono in gran parte veicolati verso l’Unione europea proprio attraverso, che ha recentemente iniziato ad attrarre anche l’attenzione delle grandi ...