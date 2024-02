L'Inter batte la Juventus di corto muso e si avvicina allo scudetto | Inzaghi vola a +4 su Allegri

Riad, 1 febbraio – Cristiano Ronaldo non ha preso parte per un infortunio al polpaccio alla sfida con l'Inter Miami di Lionel Messi per la 'Riyadh ... (sport.quotidiano)

Le parole del doppio ex di Inter e Juve Bobo Vieri su quella che sarà la sfida di domenica sera in quel di San Siro L’ex centravanti Vieri ha ... (calcionews24)

INTER-JUVENTUS 1-0 (37' Gatti (I, aut.)) LIVE MATCH 95' - FISCHIA MARESCA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!!!! L'INTER BATTE LA JUVENTUS 1-0 E BLINDA IL PRIMATO!!! 94' - ...45' - Cinque i minuti di recupero concessi da Maresca. 44' - Esordio per Alcaraz, fuori McKennie 43' DOPPIO CAMBIO: fuori Gatti e Cambiaso, entrano Alex Sandro e Miretti. Si ...La Roma cala il tris sulla Juventus e sale a +8 sulle bianconere, la Sampdoria supera 1-0 il Pomigliano e resta in corsa per il quinto posto: la 15ª ...