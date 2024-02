L’impressionismo e le sue figure femminili relegate in secondo piano | Berthe Morisot | Mary Cassatt | Marie Bracquemond | Eva Gonzalès e Marie Bashkirtseff

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Copenhagen – 9 febbraio – 20 maggio 2024 COPENAGHEN–(BUSINESS WIRE)–Il 150° anniversario della prima mostra degli impressionisti a Parigi nel 1874 viene celebrato al museo Ordrupgaard con una magnifica rassegna che punta i riflettori sulle donne in questa corrente pittorica – sia sulla tela che come artiste. Vengono presentate quattro impressioniste e il loro mondo interconnesso di sorelle, figlie e amiche, attraverso quelle che sono irrefutabilmente considerate come le opere più importanti del periodo. Per via del loro sesso e della loro classe, a queste pittrici sono state negate le medesime opportunità di dipingere la pulsante vita cittadina riservate ai colleghi uomini; la loro attenzione si è concentrata piuttosto sulla vita moderna, su come si svolgeva all’interno delle case e nei giardini di Parigi e dintorni. Questi motivi intimisti sono stati raffigurati con uno stile ...