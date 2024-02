L’importante è non farsi del male

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sia Massa che Carrara sono capoluoghi di provincia. Un decreto ha sancito per legge quello che era già nei fatti. Al di là del campanilismo, sono sullo stesso piano per storia, tradizioni e numero di abitanti. Massesi e carraresi sono diversi, è inutile negarlo, così come diverse sono economia e priorità. Ora differiscono anche politicamente. A unirle, oltre alla vicinanza territoriale, ci sono le Apuane e il mare. Massa ha il tribunale, l’ospedale e la sede della Provincia, ma Carrara ha più... Pil ed è il fulcro delle categorie economiche e dei sindacati. E poi ha ciò che ci caratterizza nel mondo: il marmo., ora come ieri, è... nondele procedere insieme, con più forza, sui grandi temi dell’economia, dell’ambiente, dei servizi e del turismo per un futuro migliore. Luca Cecconi