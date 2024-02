L' illusoria vittoria di Biden alle primarie del South Carolina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 4 febbraio 2024) Con ledel, ha preso ieri ufficialmente il via la competizione per la conquista della nomination presidenziale democratica. Joeha trionfato con il 96%: unanetta, che era assolutamente scontata. Eppure, nonostante questo risultato, la situazione per il presidente potrebbe rivelarsi più scricchiolante del previsto. Innanzitutto, l’affluenza complessiva è stata bassissima: secondo il Greenville News, si è attestata attorno al 4%. “L’affluenzaurne tra i democratici sabato è stata solo il 24% circa dell’affluenzaurne del 2020”, ha aggiunto Usa Today. È pur vero che anche al caucus repubblicano dell’Iowa quest’anno si è rivelata bassa. Tuttavia va rammentato che, in quel caso, si registravano delle temperature polari. Al ...