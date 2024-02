“Li abbiamo trovati” Giuseppe e Karol | arriva la svolta dopo 10 giorni di ricerche

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024)di angoscia ecco la: ridue minorenni scomparsi da casa. Per i genitori è la fine di un incubo. Di loro si erano parse le tracce lo scorso 25 gennaio. L’ultima volta erano stati visti in un bar. Poi il vuoto. Subito si era messa in moto la macchina delle. La notizia aveva scosso profondamente la comunità in cui vivono. Nessuna ipotesi era stata esclusa. Da poche ora la bella notizia: i due sono stati rila sera di sabato dalla polizia e stanno bene. I due minorenni si trovavano all’interno di una chiesa sconsacrata. Tanta paura per, così si chiamano i giovani di cui si erano perse le tracce. I due amici, rispettivamente di 15 e 17 anni, vivono ad Olbia, in Sardegna. L’allarme era scattato ...