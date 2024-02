Lezione di civiltà del leghista Ostellari al suo leader Il sottosegretario spinge per le pene alternative ma il suo segretario è il teorico del buttare via la chiave

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le carceri minorili? “Sono luoghi inadatti per fare quello che oggi sia utile fare: l’educazione dei minori. Noi abbiamo bisogno di istituti adatti per spazi e attività, per insegnare il futuro ai giovani e un mestiere”. Le? “Ricordo che nel nostro sistema ci sono già lealla detenzione: ci sono quasi 100 mila persone che sono seguite dal sistema”. Ma soprattutto “per diversificare il percorso va analizzato un punto essenziale quello delle persone problematiche, con problemi psichiatrici, che sono abbandonate nel sistema carcerario. Ci sono persone che hanno più bisogno di cura rispetto all’esecuzione della pena. E su questo stiamo facendo un percorso nuovo rispetto al passato, lavorando con le Regioni, che ci hanno dato la disponibilità per individuare dei luoghi adatti dove far ...