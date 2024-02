L’Empoli fa un altro passo avanti Gara scorbutica ed equilibrata Il gioco azzurro si vede a sprazzi Poi il palo ferma Cambiaghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) di Simone Cioni Terzo risultato utile consecutivo perdi Nicola, che al Castellani-Computer Gross Arena, sotto lo sguardo del Ct della Nazionale Luciano Spalletti, impatta con il Genoa. In un pomeriggio avaro di emozioni, è proprio la continuità l’aspetto più positivo dello 0-0 maturato sul campo. Dopo l’ottimo pari in casa della Juventus Nicola opera un solo cambio nell’undici titolare, preferendo Bereszynski a Cacace con il terzino polacco piazzato esterno a destra e Gyasi riportato a sinistra come contro il Monza. Gli azzurri fanno la partita, ma sono lenti e prevedibili. Troppi errori di misura negli appoggi e nelle verticalizzazioni. Se noncapitan Luperto e compagni sono bravi a mantenere sempre le giuste distanze, non concedendo mai ripartenze pulite al Genoa e aggredendo già sulla trequarti offensiva i portatori di palla ...