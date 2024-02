Leggerezza | leggerezza | leggerezza Ecco come cambia il gusto dello Champagne

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 4 febbraio 2024) Non è solo una questione di dosaggi. E il tragico riscaldamento globale c'entra, ma solo parzialmente. Ilè in netta evoluzione, non solo quello del vino più gioioso al mondo. Tutte le etichette immesse al commercio sono assai più pronte, fresche e bevibili rispetto a pochi anni fa. Hanno meno struttura, meno concentrazione, meno densità. A volte anche una finezza invidiabile. Ci pensavamo mentre stappavamo due prime assolute prodotte da note maison: un Blanc de Blancs e un Blanc de Noirs.Cuvée 150 Pommery Euro 140 Sboccatura: primavera 2023 Lo chef de cave Clément Pierlot mostra una mano sicuramente più leggera e sottile rispetto al suo precedessore Thierry Gasco. Di buona finezza e purezza aromatica la cuvée che celebra i 150 anni dalla nascita del primo Brut della storia, voluto da ...