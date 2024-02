Le ragioni della sconfitta | È colpa del bipolarismo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Gian Luca Galletti, presidente Ucid, già parlamentare e ministro, i cattolici in politica non contano più nulla, come dice il vescovo di Faenza, Mario Toso? "Certamente i cattolici in politica vivono un momento difficile, ma dobbiamo prima metterci d’accordo su cosa intendiamo per politica. Perché se questo è vero per i cattolici nelle istituzioni, non lo è invece per quanti sono impegnati nella vita quotidiana. E penso alle tante associazioni cattoliche e alle coop sociali che si rifanno alla dottrina socialeChiesa e svolgono un ruolo importantissimo in un momento economico difficile. I cattolici esistono nella società, ma non in politica". Perché? "Perché oggi la politica è difficile per i cattolici. Il sistema bipolare impone di stare da una parte o dall’altra, e chi non la pensa come te è un nemico. Al contrario la dottrina...