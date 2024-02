Le più belle frasi dalle canzoni dei The Kolors | amore | amicizia e da tatuare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 4 febbraio 2024) 04Gruppo musicale formatosi a Milano nel lontano 2009, i Theiniziano a far parlare di sé a partire dal 2015, quando partecipano al talent show Amici di Maria De Filippi, aggiudicandosi anche la vittoria. Il gruppo è composto oggi dai cugini Antonio Stash Fiordispino – voce e chitarra – e Alex Fiordispino – batteria e percussioni – oltre che dal bassista Dario Iaculli. Fino al 2022 c’è anche Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni, che lascia poi il gruppo. Il grandissimo successo commerciale dei Thearriva con il singolo Everytime. Il gruppo parteciperà quest’anno al Festival di Sanremo, come accadde anche nel 2018 con Frida. Sono tanti i premi vinti dalla band italiana, gli artisti hanno pubblicato in tutto una raccolta e tre album in studio, cantando in italiano, ma anche in inglese. Diverse le collaborazioni con altri ...