Le pillole di Polly | recensione di “Un ragazzo italiano” di Philippe Besson

(Di domenica 4 febbraio 2024) È fine settembre e le prime luci dell’alba cominciano a rischiarare dolcemente il cielo, che si tinge di un celeste ancora poco acceso. Luca Salieri si trova sdraiato sulla riva dell’Arno, immerso per tre quarti nelle acque del fiume che, in quel punto, si fanno fangose. La situazione non è tra le più consuete eppure si sente completamente sereno, forse perché la corrente scorre lentamente facendo oscillare piano piano il suo corpo; così, si gode la piacevole sensazione di sentirsi cullato. E poi, l’aria è deliziosamente tiepida, regalo inaspettato ma gradito dell’estate appena conclusa. Il giovane non si sente turbato nemmeno quando la sua beata solitudine viene interrotta dall’arrivo di alcuni carabinieri. Luca osserva i loro volti seri e tesi; è quasi incuriosito anche se, in realtà, conosce bene il motivo di tanta preoccupazione. Poi, i militari gli si avvicinano e lo rigirano, ...