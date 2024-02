Le pagelle Megelaitis monumentale | Cernigoi sfiancato

(Di domenica 4 febbraio 2024) Colombi 7,5. Sapere che c’è lui lì, a difesa del fortino, dà sicurezza a tutti: ai suoi compagni, ai tifosi sugli spalti e a chi la guarda da casa. Starà sicuramente meno simpatico a Sylla e Seghetti, ai quali nega il gol.7. Nella sua nuova versione terzino destro deve fare i conti con il cliente più difficile. Lisi viaggia forte, lui non lo frena, ma lo contiene da vero... mediano. Salva tutto quello che può. Gorelli 6,5. Bisogna alzare il muro e non sbagliare niente. Ci riesce e i suoi centimetri in questa occasione valgono oro. Gigli 6,5. Alla rapidità di Seghetti deve trovare in fretta un antidoto. E con il passare dei minuti, rimanendo sempre sul pezzo, la strada per l’attaccante del Perugia si mette in salita. Semeraro 6,5. Un super salvataggio nella ripresa che vale quanto una parata di Colombi. Poi tanto sacrificio quando nella sua zona sbuca ...

In casa riminese il tecnico Emanuele Troise sarà privo degli infortunati Capanni (ex di turno) e Ubaldi. Out anche Megelaitis e Gigli, squalificati. Abili e arruolabili Tofanari, Rosini, Marchesi e ...