Le pagelle Giusti è sempre attento Biancon e Achy sono un muro Lollo | regia pulita e fluida Hagbe e Candido da applausi

(Di domenica 4 febbraio 2024)6,5 Bravo a coprire il primo palo sulla conclusione ravvicinata di Discepolo dopo pochi minuti. Graziato da Jrad nel secondo tempo dopo l’incomprensione con Pagani. MOROSI 6 E’ stata una gara meno semplice del previsto per gli esterni bassieri. In avvio soffre i dribbling di Jrad e rimedia un giallo che poi lo condiziona. Bravo però ad avviare l’azione del vantaggio. AGOSTINONE 6,5 Subentra nella ripresa giocando con la consueta autorevolezza e qualità.7 Prestazione senza incertezze e situazioni pericolose.7 (nella foto) Come il compagno di reparto controlla bene Dieme e Doka e vince tutti i contrasti. BERTELLI 6 Stesso giudizio di Morosi. Il triplo cambio di Voria in avvio di ripresa è per evitare un altro giallo. PAGANI 6 Entra e pronti via rischia di causare il gol degli ...