Le due facce della Brexit

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il Regno Unito sfrutta la libertà dall’Unione Europea per gestire le questioni più scottanti (come l’indipendenzaScozia), arrivando a scontrarsi con l’UE in tema di commercio estero. Al tempo stesso, resta partner di Bruxelles per quanto gli conviene. Bilancio di un buon affare. Londra ritorna al Grande Gioco, serra le fila, guarda oltre l’Europa contenendo le smanie indipendentisteScozia e puntando a rinverdire quel ruolo di prim’attore nelle controversie internazionali del tempo che fu. Anche se le prospettive economiche del Regno Unito dopo lanon rassicurano ancora e la crescita del Pil resterà appena positiva per i due anni a venire, il governo conservatore di Rishi Sunak, che ha ereditato una crisi economica e pandemica che hanno colpito duro l’Isola britannica, continua a seguire l’adagio più famoso ...