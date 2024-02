Le altre sfide Cade Venezia | Brescia scappa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oggi il calendario prevede una serie di gare delicate per quanto riguarda la salvezza. Ospitando Tortona Brindisi deve vincere per tenere in piedi le speranze di restare nel primo campionato italiano, così come Pesaro va a Scafati. Nel frattempo Tortona, dopo l’arrivo di De Raffaele al posto dell’esonerato Ramondino, sembra aver cambiato ritmo. Legare: Napoli-83-104, Reggio Emilia-77-60, Sassari-Cremona, Scafati-Pesaro, Trento-Varese, Pistoia-Milano, Brindisi-Tortona. La classifica:30;e Virtus Bologna 26; Olimpia Milano 24; Napoli e Reggio Emilia 22; Scafati, Trento e Pistoia 18; Cremona e Tortona 16; Varese e Sassari 14; Pesaro e Treviso 10; Brindisi 8. Per quello che riguarda l’Eurolega, infine, la Virtus tornerà in campo venerdì sera, sempre alla ...