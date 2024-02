Le 19 migliori docuserie true crime su Netflix

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’essere umano è da sempre ossessionato dalla sete di sapere. Per questo continua a scavare, cercare, interrogarsi sulle motivazioni di tutto ciò che accade.deve aver ben capito questo lato delle nostre personalità perché ogni anno continua a sfornare prodotti che cercano di assecondare le nostre ossessioni. L’ultimo prodotto arrivato in piattaforma, All American Nightmare: Rapimento in California, non fa eccezione. Uscito il 17 gennaio e già nella Top 10 dei contenuti più visti, non fa altro che confermare come queste serie che affrontano reali delitti e gli avvenimenti più efferati ed inspiegabili di sempre, attirino sistematicamente la nostra attenzione. Pur essendo molti ambientati negli Stati Uniti, dove i serial killer sembrano eccessivamente a loro agio, anche casa nostra non manca di regalarci qualche caso efferato. Certo, probabilmente non tutti ...