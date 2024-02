Lazio lenta | l’Atalanta Speedy corre verso la Champions

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bergamaschi tuttiGonzales, corrono in attacco e in difesa, sono in ogni parte del campo più numerosi dei laziali, si cercano e si trovano. I romani sono lenti, quando corrono non si cercano e non si trovano. Queste sono le due squadre che si sono affrontate oggi a Bergamo e il risultato non potrebbe essere più giusto: Atalanta 3,1. Gasperini ha, a quanto pare, poteri ipnotici rindo ai quali riesce a convincere i suoi di essere grandi campioni e di comportarsi di conseguenza. Avete visto De Ketelaere come gioca, come, come fa gol, come guida l’assalto alla porta avversaria? Eppure è lo stesso De Ketelaere che nel Milan faceva fatica a capire che cosa ci faceva in campo, in mezzo a tutti quei ragazzi che giocavano a pallone. Sarri, ahinoi, non ha poteri ipnotici. Ma riesce, come San Giuda ...