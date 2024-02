Lazio | i convocati per l’Atalanta | tre assenze per Sarri

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Lazio . Domani alle ore 18:00, la squadra di Mazzarri scenderà all’Olimpico per ... (ilnapolista)

Lazio-Napoli , emergenza totale per Mazzarri : 10 assenti, prima convocazione per Dendoncker e Ngonge . l Napoli arriva alla delicata trasferta ... (napolipiu)

Solo poche ore al fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Napoli in programma alle 18.00 allo stadio Olimpico e valida per la 22esima giornata... (calciomercato)

Ecco i Convocati del mister nerazzurro Gian Piero Gasperini in vista della gara tra la sua Atalanta e la Lazio In vista della sfida ... (calcionews24)

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta - Lazio , gara della 23ª giornata della Serie A TIM 2023-2024 in... (calciomercato)

13:01 - Inizia il match!! 12:58 - Squadre in campo per l'inizio della gara. 12:16 - Le formazioni ufficiali del match: Juventus: Vinarcik; Gil Puche, Montero ...Il doppio ex Delio Rossi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida fra Atalanta e Lazio: "L’Atalanta sta decisamente bene e mi sembra attraversi uno di quei momenti in cui è davvero complicato ...Li aveva già decisi ieri Maurizio Sarri, quando nel pomeriggio la squadra è partita alla volta di Bergamo, ora la Lazio ha dato anche l'ufficialità di quelli ...