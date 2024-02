L’avanzata dei trattori Blocchi stradali in tutta Italia | Ora puntiamo sulla Capitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) La protesta degli agricoltori non tende a placarsi e la prossima settimana arriverà a Roma dove sono attese migliaia di adesioni da. La data deve ancora essere concordata con la questura, ma la manifestazione si farà. L’annuncio è ufficializzato nella serata di ieri dal leader del movimento Danilo Calvani, al termine di una giornata che ha visto la protesta arrivare inalle porte della, mentre in Germania mille, in mattinata, hanno assediato l’aeroporto di Francoforte, cuore economico dell’Unione europea. Oltre cento mezzi agricoli hanno invaso il piazzale davanti al casello autostradale di Orte, in provincia di Viterbo, con momenti di tensione con la polizia quando alcuni dimostranti hanno messo in mezzo alla strada enormi balle di fieno, tentando di ...