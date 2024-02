Laura Cravedi | fidanzato | carriera e vita privata dell’attrice

(Di domenica 4 febbraio 2024), nota attrice italiana, ha conquistato il pubblico con le sue interpretazioni in diverse serie televisive. Nel 2024, l’attrice ha assunto il ruolo di Martina Carelli nella terza stagione della serie televisiva “Doc – Nelle tue mani 3”, affiancando Luca Argentero: scopriamo chi è il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Domenica 4 febbraio, alle 17:20 su Rai1, nuova puntata di “Da noi...a Ruota Libera”, il programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana Francesca Fialdini e Ernesto ...Sebbene molti dei personaggi delle precedenti stagioni siano andati via, favorendo nuovi ingressi come quello di Laura Cravedi nel ruolo di Martina Carelli, il pubblico è rimasto legato alla fiction.Laura Cravedi rivela: "Passato importante per Martina, non riesce ad esprimere il suo dolore" Stasera andrà in onda la quarta puntata di Doc-Nelle tue ...