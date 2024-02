L’Atlético Madrid rifila una fregatura al Real nel derby | gol al 94?!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 febbraio 2024)fa un qualcosa che in genere è ila fare: segna il gol determinante neloltre il 90?. Nel quarto minuto di recupero è l’ex Llorente a firmare l’1-1. PAREGGIO – A sedici giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Interottiene un pareggio per 1-1 in rimonta nelal Bernabéu. Ilsi porta avanti al 20?, con una serie clamorosa di rimpalli fortunatissimi a liberare Brahim Diaz che entra in porta col pallone. A inizio ripresa gol annullato a Stefan Savic. Per Carlo Ancelotti era la possibilità di chiudere i conti, col Girona che ieri ha pareggiato 0-0 contro laSociedad. Ma al 94? palla dentro con sponda ...