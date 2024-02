Latina | operazione Alto Impatto nel quartiere Nicolosi

Si sono aperti oggi alle 7 (le 14 italiane) i seggi in El Salvador per elezioni presidenziali e legislative che, ritengono tutti gli osservatori e indicano i sondaggi, saranno vinte dal presidente usc ...Questura di Latina, nel corso della mattinata odierna ha coordinato ancora una volta uno specifico servizio straordinario interforze finalizzato a garantire un durevole effetto di deterrenza e repress ...Servizi in strada della polizia e verifiche negli esercizi commerciali; effettuate anche perquisizioni alla ricerca di armi e droga. In altre attività arrestati tre uomini da squadra volante e squadra ...