Latina Operazione “Alto Impatto” | controlli a tappeto del quartiere Nicolosi

(Di domenica 4 febbraio 2024)– Ieri 3 febbraio, i Carabinieri del Comando Provinciale di, col Gruppo Carabinieri Forestali di, in coordinamento con la locale Questura ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno effettuato un’ad “”, protrattasi per l’intera mattinata, finalizzata ad accrescere la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nelL'articolo Temporeale Quotidiano.

Questura di Latina, nel corso della mattinata odierna ha coordinato ancora una volta uno specifico servizio straordinario interforze finalizzato a garantire un durevole effetto di deterrenza e repress ...Servizi in strada della polizia e verifiche negli esercizi commerciali; effettuate anche perquisizioni alla ricerca di armi e droga. In altre attività arrestati tre uomini da squadra volante e squadra ...Arrestata banda di nomadi trasfertista che da Roma raggiungeva Latina per compiere furti. In quattro arrestati.