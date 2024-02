L’assassina di Selena uscirà nel 2025 | “La gente saprà la verità”

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 4 febbraio 2024) Yolanda Saldivar,della cantanteQuintanilla, parla dal carcere prima di poter ottenere la libertà condizionata nel. L’intervista è stata realizzata per una nuova docuserie true crime di Oxygen. Quasi 30 anni fa, la donna uccise la star e nella docuserie in due parti& Yolanda: The Secrets Between Them, la Saldivar condivide la sua versione degli eventi e sostiene che non tutto è andato come sembrerebbe. Come riportato da Deadline, la serie debutta con episodi doppi il 17 febbraio negli USA e arriva in streaming su Peacock negli stessi giorni. In una serie di lunghe interviste dal carcere, Yolanda Saldivar racconta il suo rapporto di lavoro e di amicizia con. I membri della famiglia della Saldivar parlano delle due donne e condividono documenti e registrazioni ...