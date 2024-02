L’ascesa di Golda Meir | madre single e amante Il libro di Fiorito

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 4 febbraio 2024) La coppia si trasferisce a Gerusalemme, anni squallidi e di povertà estrema li definisce, che si impegna però ad essere una buona moglie. Nel 1924 nasce il primogenito Menachem, nel 1926, nasce la seconda figlia, Sarah. Trova lavoro all’Ufficio dei lavori pubblici, il Solel Boneh, diretto da David Remez, in seguito primo ministro dei Trasporti dello Stato d’Israele e cofirmatario della Dichiarazione d’Indipendenza. Lei e Morris si alternano nel lavoro in ufficio masi sente sola, le manca la vita del kibbutz, vivono a ridosso di Mea Shearim, il quartiere ortodosso dove vengono additati come pagani. I due per quanto poveri, però, sono già fortunati ad avere un lavoro. Nel 1927 i disoccupati dello yishuv ammontano a circa 7000 persone, il 5 per cento di tutta la popolazione ebraica residente, anni in cui iniziano i contrasti tra la manodopera ...