L'arrivo di Inter e Juve allo stadio Cori e sfottò | 'Allegri | Sinner le finali le vince' | VIDEO

I nerazzurri sono da poco arrivati a San Siro per Inter-Juventus di questa sera. La cornice di pubblico è pazzesca , come dimostrato dall’ accoglienza ... (inter-news)

Dopo giorni d'attesa, è arrivato il momento. A breve Inter e Juve scenderanno in campo in un San Siro vestito a festa per l'occasione. Simone Inzaghi ritrova Barella e Calhanoglu, i due avevano ...Al di là degli aspetti economici ci sono quelli ambientali: l'argentino e la piazza non si sono salutati al meglio, non è dunque certo ne che l'Inter desideri aprire ad ...Arnautovic dovrebbe essere ...Il programma della giornata per la 23^ di Serie A si chiuderà alle 20:45 sul terrno di San Siro comn Inter-Juventus. nessuna sorpresa da Simone Inzaghui che roipropone Darmian e ...