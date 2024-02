L’analisi del mental coach Stanchi e sotto pressione C’è un malessere evidente E’ necessario compattarsi»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) "Chi non ha intenzione di mettere la testa, che si levi". Tradotto, cambi pure aria. La sferzata con cui, dal Salento, Cristiano Biraghi ha mandato in archivio la sconfitta con il Lecce ha tutti i contorni di un profondo disagio che da qualche tempo si avverte all’interno dello spogliatoio viola. L’ultimo mese parla chiaro: tre rigori falliti, nemmeno una vittoria e una rimonta - quella ad opera dei giallorossi - che ha acceso i riflettori sulla tenuta della squadra di Italiano, ormai lontana parente di quella che aveva chiuso il girone d’andata al quarto posto: "C’è tanta componentee nei risultati dalla Fiorentina" spiega Stefano Tavoletti,per squadre e preparatore di calciatori e atleti olimpionici (oggi è figura di riferimento per il pesista Leonardo Fabbri). "Rigori decisivi sbagliati e gol presi negli ...