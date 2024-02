L’allenatore Nesta Partita buttata Follia perdere due punti così»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lo sguardo di Alessandroa pochi minuti dall’epilogo amaro della, dice tutto. Un mix di incredulità e rabbia per l’occasione colossale gettata al vento. "Sicuramente il pareggio fa male - racconta il tecnico granata -, laera finita. Con due giocatori in meno per tanto tempo, loro avevano accettato che fosse. Dovevamo tenere palla nella parte centrale del campo, la Feralpi faceva fatica. Invece ce la siamo complicata da soli. Abbiamo regalato una ripartenza, un fallo dal limite all’ultimo minuto. L’unica chance che potevano avere per tirare in porta era su calcio piazzato. Gli abbiamo regalato anche questo, nonostante il giocatore fosse spalle alla porta. Sono un bel po’ arrabbiato, è unadavvero difficile da commentare". Fino alla parità numerica meglio gli ospiti… ...