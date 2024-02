Lager italiani Ponte Galeria | dove ci si spezza le gambe pur di andarsene

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nel Cpr romano Ousmane non ce la faceva a essere rinchiuso senza scopo, voleva lavorare e aiutare la sua famiglia in Africa. E si è impiccato. Altri si inventano agghiaccianti stratagemmi per uscire

Ousmane non ce la faceva a essere rinchiuso senza scopo, voleva lavorare e aiutare la sua famiglia in Africa. E si è impiccato. Altri si inventano tristi ...Sono sbarcati ieri mattina - 2 febbraio - al porto di Livorno 71 migranti salvati dalla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee. Tra loro anche Hana e Abdi (nomi di fantasia), in attesa di un ...La vicenda di Filippo Mosca, detenuto da quasi un anno in «condizioni disumane» nel carcere di Porta Alba di Costanza in Romania, scuote le coscienze e indigna l'opinione pubblica da Roma a Bucarest e ...