La Ternana scivola in casa Contestazione dei tifosi

(Di domenica 4 febbraio 2024)0 COMO 1(3-4-2-1): Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi,sola (1’ st Pyyhtia), De Boer (31’ st Amatucci), Labojko (1’ st Luperini), Carboni, Pereiro, Distefano (23’ st Dionisi), Raimondo (1’ st Favasuli). A disp.: Franchi, Vitali, Sorensen, Boloca, Zoia, Dalle Mura, Faticanti. All. Breda COMO (4-2-3-1): Semper, Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou, Baselli (33’ st Braunoder), Bellemo, Strefezza, Verdi (28’ st Ballet), Da Cunha (50’ st Sala), Gabrielloni (28’ st Nsame). A disp.: Bolchini, Solini, Iovine, Chajia, Gioacchini, Rispoli, Cassandro, Fumagalli. All. Roberts Arbitro: Volpi di Arezzo marcatore: 40’ pt Strefezza NOTE: Spettatori 4.969 (174 ospiti). Ammoniti: Pyyhtia, Strefezza, Goldaniga. Laperde incontro la corazzata Como che passa al ...

Il Como, di misura, ha superato la Ternana. In conferenza stampa, il tecnico, Osian Roberts, ha commentato la prestazione della sua squadra e sull'attuale situazione di classifica che vede la sua ...Il Como, di misura, ha superato la Ternana. In conferenza stampa, il tecnico, Osian Roberts, ha commentato la prestazione della sua.Benvenuti nella webcronaca di Ternana-Como gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie BKT. Si gioca allo stadio "Libero Liberati" di Terni con fischio d'inizio alle ore 16.15. VUOI ...