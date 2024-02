La tempesta perfetta sull’auto elettrica tra costi ancora alti e guerra tra produttori Le vendite frenano | gli utili calano e i titoli precipitano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Da inizio anno, ogni giorno una scossa. Non è iniziato bene il 2024 dell’industria dell’autotra obiettivi mancati, revisioni al ribasso delle stime, quotazioni saltate e annunci di tagli. Il che spiega anche il crescente vigore con cui icercano di estorcere incentivi ed agevolazione ai governi. L’umore è spento, nervoso, come si vede anche dall’andamento deiin Borsa. Nel primo mese di contrattazioni Tesla ha perso il 21%, la cinese Byd il 15% (il gruppo incorpora anche una divisione di elettronica), la vietnamita Vinfast il 14%, ma con crollo dell’83% rispetto ai valori solo dello scorso agosto. La cinese Nio ha lasciato sul terreno il 29%, la svedese Polestar il 22%. Vista la malaparata, non sorprende che Renault abbia deciso di stoppare sine die la quotazione di Ampere, divisione focalizzata ...

Tempo di lettura: 6 minutiLa Uilp Campania, sindacato dei pensionati della Uil, si mobilita per evitare che vada in porto, così come prevista dal ... (anteprima24)

”La situazione insostenibile in cui versano le aziende dell’indotto ex Ilva di Taranto , e contestualmente lo stesso stabilimento, che marcia con un ... (tarantinitime)

L'Abc News riporta un documento riservato del Department of Homeland Security che espone le principali minacce al voto in vista delle presidenziali ... (ilgiornale)

Prestiti alle imprese in calo, mutui fermi alle famiglie e sofferenze bancarie in crescita: la stretta creditizia del 2023 rischia di danneggiare l'economia. Le autorità monetarie e di governo devono ...La tempesta perfetta, per il mondo dell’auto, inizia a prendere forma. Prima la paralisi del mercato con gli incentivi annunciati a dicembre e (probabilmente) in vigore solo a metà marzo. Poi, il due ...L'Abc News riporta un documento riservato del Department of Homeland Security che espone le principali minacce al voto in vista delle presidenziali Usa ...