La Strega Amelie ai tempi della crisi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 febbraio 2024)aveva per secoli trasformato principi in rospi e principesse in alberi. E viceversa. Volando con la sua scopa su mari e monti, insensibile alle nuvole e ai venti, aveva incantato e spaventato grandi e piccini indistintamente, guadagnandosi una reputazione di grande malvagità e potere. I capelli lunghi grigi, sciolti dal vento e nel vento, le gambe sottili e muscolose, il naso greco e la bocca color rosso sangue,si imponeva soprattutto con il suo sguardo, che sapeva di tempeste siderali. Si bastava, facevasua malvagità terreno fertile e autonomo per affrontare la vita senza bisogno di nessuno. Ma la sua solitudine, causata dalla sua stessa aura spaventosa, era divenuta una prigione dorata, finché un giorno non incontrò il Mago Belmont. Lui aveva 543 anni, solo un secolo in più...